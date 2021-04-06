Сушинский: хоккеисты "Авангарда" выглядят на льду интереснее на фоне "Ак Барса"

"Авангард" ведет в серии до четырех побед против "Ак Барса" со счетом 2-0. В первом матче омский клуб победил со счетом 3:1, во втором - со счетом 2:0.

"Авангард" даже физически выглядит сильнее, его игроки лучше катаются и используют свои моменты. Плюс, конечно, вратарь очень подчищает пятачок, и "Авангард" спокойно играет в обороне. Этого нет у "Ак Барса", - сказал Сушинский.

Также бывший президент "Авангарда" поделился мнением о том, скажется ли отсутствие на игре команды капитана команды защитника Алексея Емелина, который был госпитализирован с температурой после первого матча серии. Как сообщило издание "Бизнес Online", хоккеист находится в Республиканской клинической больнице Казани в тяжелом состоянии, ему поставлен диагноз "токсический шок печени". "Как мы заметили, в прошлом матче отсутствие Емелина никак не сказалось на игре команды. У клуба есть глубина состава, защитники, которые могут играть", - отметил собеседник ТАСС.

"Авангард" и "Ак Барс" обыграли друг друга по два раза в завершившемся регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в пятый раз. Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016) - во всех этих случаях побеждал "Ак Барс". В 2019 году клубы встретились в первом раунде плей-офф, тогда сильнее оказался "Авангард".

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19).