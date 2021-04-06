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Футбол в России

Онопко считает верным назначение Гончаренко на пост главного тренера "Краснодара"

Белорусский специалист заключил соглашение на два сезона с "Краснодаром"

ТАСС, 6 апреля. Бывший тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Онопко назвал правильным назначение на пост главного тренера "Краснодара" Виктора Гончаренко. Комментарий Онопко приводит газета "Спорт-Экспресс".

Во вторник стало известно, что Гончаренко заключил соглашение на два сезона с "Краснодаром", сменив на посту наставника команды Мурада Мусаева. До этого белорус на протяжении пяти лет возглавлял ЦСКА и работал в тренерском штабе с Онопко, который входил в тренерский штаб с 2009 по 2020 год.

"Я считаю, это правильный выбор, Виктор Михайлович уже работал в Краснодаре. Правильно, что его назначили до конца чемпионата, он лучше узнает команду, хороший выбор со стороны руководства "Краснодара", - заявил Онопко. - Думаю, [владелец "Краснодара" Сергей] Галицкий и Гончаренко сработаются и им будет интересно друг с другом, потому что у Виктора Михайловича много идей. Считаю, у Гончаренко все получится".

Вместе с ЦСКА Гончаренко стал победителем Суперкубка России (2018) и дважды приводил команду к серебряным медалям чемпионата страны (2017, 2018). Также в РПЛ он занимал должность главного тренера в "Уфе", екатеринбургском "Урале" и краснодарской "Кубани". До переезда в Россию возглавлял белорусский БАТЭ.

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