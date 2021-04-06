СМИ: Олег Знарок подписал контракт с московским "Динамо"

По информации издания, 58-летний Знарок заключил соглашение на один сезон с возможностью продления еще на год. На посту главного тренера Знарок должен сменить Владимира Крикунова, возглавлявшего команду с 2018 года.

В минувшем сезоне "Динамо" заняло третье место по итогам регулярного чемпионата КХЛ, но не смогло пройти дальше второго раунда плей-офф, уступив петербургскому СКА (счет в серии 1-4).

Знарок до "Динамо" возглавлял "Спартак" с апреля 2019 года по апрель нынешнего. Он уже работал в "Динамо" с 2010 по 2014 годы и привел клуб к двум победам в Кубке Гагарина (2012, 2013). Также он дважды по итогам сезона был признан лучшим тренером лиги. На клубном уровне Знарок также возглавлял ХК МВД, выведя команду в финал Кубка Гагарина - 2010, и петербургский СКА, который привел к победе в турнире в 2017 году.

С 2014 по 2018 год Знарок возглавлял сборную России, под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира - 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств.