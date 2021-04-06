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ATP

Теннисист Рублев считает, что должен научиться контролировать эмоции в важных матчах

Россиянин на турнире серии "Мастерс" в Майами уступил в полуфинале
Андрей Рублев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев считает, что ему необходимо лучше контролировать эмоции в решающих матчах. Такое мнение он высказал ТАСС.

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На турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Майами россиянин, занимающий восьмое место в мировом рейтинге, дошел до полуфинальной стадии, где 3 апреля уступил поляку Хуберту Хуркачу (на тот момент 37-я ракетка мира) со счетом 3:6, 4:6.

"Турнир в целом оцениваю отлично, я сыграл в полуфинале "Мастерса", да и вообще весь год выступаю стабильно, - сказал Рублев. - Причина неудачи в полуфинале больше в эмоциях, не смог совладать с ними. Не смог справиться с давлением, чувствовал, что есть большой шанс выиграть турнир, что я в шаге от этого, но как только что-то в игре пошло не по-моему, все ушло в негативную сторону".

"В тренировках уделяю внимание абсолютно всем элементам - защите, атаке, стабильности. Сейчас же самое важное - научиться контролировать эмоции под давлением во всех важных моментах. Если хочу выйти на другой уровень, то это надо научиться делать, топовые игроки этим как раз отличаются. Они делают это в разы лучше, чем другие", - подчеркнул Рублев.

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