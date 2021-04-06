На чемпионате Европы по тяжелой атлетике не выявлено случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Ни у одного из участников чемпионата Европы по тяжелой атлетике, уже прибывших в Москву на турнир, по состоянию на 6 апреля не выявлено коронавируса. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Все зарубежные участники соревнований перед прибытием в Россию были обязаны пройти тестирование на коронавирус.

"На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая, чтобы у прибывших в Москву участников чемпионата Европы по тяжелой атлетике было выявлено заражение коронавирусом. Перед вылетом в Россию при обязательном тестировании у некоторых были условно-положительные тесты. Люди откладывали вылет и проходили повторное тестирование, которое в итоге свидетельствовало, что они здоровы. Следовательно, все заехавшие в Россию были с отрицательными тестами", - сказал Кишкин.

"Сейчас люди тестируются здесь, и пока ни у кого из них коронавирус не выявлен. Они проверяются через пять дней после прибытия в Россию. В случае необходимости за день до возвращения домой также можно пройти тестирование, чтобы потом не сидеть в карантине по прибытии на родину. В некоторых странах очень жесткие правила введены", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике должен был пройти в Москве в апреле 2020 года. Однако из-за пандемии турнир несколько раз откладывали.