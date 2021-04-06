Клуб КХЛ "Сибирь" принял решение не продлевать контракт с главным тренером Заварухиным

ТАСС, 6 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером Николаем Заварухиным. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

В "Металлурге" заявили, что команда не выполнила задачу минимум на сезон КХЛ

Контракт с 46-летним россиянином рассчитан до 30 апреля 2021 года. В текущем сезоне "Сибирь" стала девятой в Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф КХЛ.

"Мы сердечно благодарим Николая Николаевича за добросовестную работу, яркое выступление команды в плей-офф сезона-2019/20 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе. Искренне желаем успехов в дальнейшей деятельности в российском хоккее", - говорится в заявлении команды.

Заварухин возглавлял "Сибирь" с апреля 2019 года, до этого он не работал главным тренером в КХЛ. В прошлом сезоне Заварухин вывел команду в плей-офф, но турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса перед стартом второго раунда. В качестве игрока Заварухин представлял уфимский "Салават Юлаев", столичный ЦСКА, казанский "Ак Барс", тольяттинскую "Ладу" и магнитогорский "Металлург".