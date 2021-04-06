Баскетболист Фридзон передал 500 тыс. рублей призовых дому ребенка в Брянской области

ТАСС, 6 апреля. Заслуженный мастер спорта РФ баскетболист Виталий Фридзон передал 500 тыс. рублей, полученные в качестве призовых за Матч звезд Единой лиги ВТБ, Клинцовскому дому ребенка и социальному приюту для детей и подростков. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Брянской области на странице в соцсети " Вконтакте ".

"Виталий Фридзон передал в Клинцовский дом ребенка и социальный приют для детей и подростков 500 тысяч рублей. Это приз атакующего защитника "Зенита" за рекордное количество очков в матче "Звезд России" и "Звезд мира", - говорится в сообщении.

Баскетболист сборной России Фридзон родился в городе Клинцы, его именем названа детская спортивная школа, он является почетным гражданином города.

О своем намерении передать призовые на благотворительность Фридзон сообщил ТАСС в феврале по итогам Матча звезд Единой лиги ВТБ. Команда "Звезды России" победила "Звезд мира" со счетом 183:162. Самым результативным игроком матча стал Фридзон, набравший 57 очков, он получил 500 тыс. рублей как самый ценный игрок матча.