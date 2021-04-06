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Биатлон

Российский биатлонист Шамаев получил румынское гражданство для перехода в сборную страны

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров считает, что международная федерация может не одобрить переход, поскольку в прошлом году правила смены спортивного гражданства были ужесточены
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российский биатлонист Дмитрий Шамаев близок к переходу в сборную Румынии, он уже получил гражданство страны. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с деталями перехода.

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Шамаев должен перейти в сборную Румынии вместе с Натальей Ушкиной, которая на завершившемся в воскресенье чемпионате России завоевала три медали, в том числе золото в гонке преследования.

Во время соревнований Ушкина заявила, что получила румынское гражданство и в мае должна присоединиться к новой команде. Схожие планы и у Шамаева.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров считает, что международная федерация может не одобрить их переход в сборную Румынии, поскольку в прошлом году правила смены спортивного гражданства были ужесточены.

Шамаеву 25 лет, Ушкиной - 24 года. В юношеском возрасте они привлекались в сборную, на взрослом уровне за главную команду страны не выступали.

Шамаев на последнем чемпионате России стал 21-м в спринте, 15-м - в гонке преследования и 17-м - в масс-старте.

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