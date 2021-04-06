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Лига чемпионов

Футболист "Баварии" Гнабри пропустит матч Лиги чемпионов с ПСЖ из-за коронавируса

Встреча пройдет в среду

ТАСС, 6 апреля. Тест на коронавирус нападающего германского футбольного клуба "Бавария" Сержа Гнабри дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба "Баварии".

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В среду "Бавария" дома сыграет в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

Также во встрече не примет участие форвард германской команды Роберт Левандовский. Польский футболист получил растяжение связки правого колена в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Андорры (3:0). Из-за коронавируса игру пропустит и полузащитник ПСЖ Марко Верратти.

Гнабри 25 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 34 матчах за "Баварию" в различных турнирах, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач.

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