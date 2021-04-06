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Евро-2020

Матчи Евро в Риме пройдут в присутствии болельщиков

Глава федерации футбола поблагодарил министра здравоохранения за эту возможность
Олимпийский стадион в Риме EPA-EFE/CLAUDIO PERI
Описание
Олимпийский стадион в Риме
© EPA-EFE/CLAUDIO PERI

ТАСС, 6 апреля. Зрители будут допущены на матчи чемпионата Европы по футболу в Риме. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

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"Я благодарен министру здравоохранения, ответственному за решения, которые позволят присутствовать публике на Олимпийском стадионе в Риме в июне на матчах чемпионата Европы. Мы получили сигнал об улучшении ситуации, который незамедлительно передадим УЕФА", - сказал президент FIGC Габриэле Гравина.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

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