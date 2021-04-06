Щербакова считает, что командный чемпионат мира в Японии будет напоминать шоу

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Японии, будет чем-то средним между соревнованиями и шоу. Такое мнение журналистам высказала российская фигуристка Анна Щербакова после выступления в шоу "Чемпионы на льду".

"Об ощущениях [выступления под национальном флагом] можно будет говорить после турнира. На чемпионате мира было необычно без гимна и флага, - сказала Щербакова. - Командный турнир - это будет что-то среднее между соревнованиями, чем-то будет напоминать шоу. Я устала нервничать в этом сезоне, хочется там выступить спокойно".

Командный чемпионат мира пройдет в Осаке с 15 по 18 апреля. В составе российской сборной выступят также Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.