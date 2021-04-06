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Фигурное катание

Фигуристка Медведева рассказала, что планирует посетить Олимпиаду в Токио

Спортсменка является послом сборной России на Играх

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева планирует посетить Олимпийские игры, которые пройдут летом в Токио. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления в шоу "Чемпионы на льду".

"По предварительной информации, да [собираюсь на Олимпиаду], но серьезные ограничения по въезду. Насколько я знаю, я вхожу в список официальных лиц. Надеюсь, все пройдет без изменений. И как можно безопаснее", - сказала Медведева, являющаяся послом сборной России на Играх в Токио.

Медведевой 21 год, она является серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.

Теги
Фигурное катаниеМедведева, Евгения Армановна
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