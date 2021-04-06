{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Фигуристка Медведева рассказала, что справилась с проблемами со здоровьем

Спортсменка пока не хочет давать оценку своей спортивной форме
Евгения Медведева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не стала оценивать свою спортивную форму, но отметила, что ей наконец удалось справиться с проблемами со здоровьем. Об этом она рассказала журналистам после выступления в шоу "Чемпионы на льду".

Осенью фигуристка испытывала сильные боли в спине, затем перенесла коронавирус с поражением легких.

"Восстановление было длительным, мне опять пришлось лечь в больницу. Но сейчас, по мне, наверное, видно, я выгляжу более здоровой, - сказала она. - Организм начал работать как следует, на здоровье не жалуюсь. Думаю, сейчас 100-процентная форма только у Анечки Щербаковой, а я свою форму оценивать не буду".

Медведева считает, что не нуждается в вакцинации от коронавируса. "У меня пока большое количество антител, пока не задумываюсь об этом", - сказала она.

Теги
Фигурное катание
Фигурное катание
Загитова рассказала, что хочет свозить свою собаку в Японию
В 2018 году собаку фигуристке подарил президент Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину
Загитова рассказала, что хочет свозить свою собаку в Японию
Читать полностью