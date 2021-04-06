Козиолс: подготовка к чемпионату мира по хоккею идет по графику

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Подготовка к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Латвии, не отстает от графика ни на один день. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс.

Россияне выступят на чемпионате мира по хоккею с гимном международной федерации

Мировое первенство пройдет в Риге. Матчи группы А, в которой сыграют сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, примет арена "Олимпийский спортивный центр". Игры группы B, где предстоит сыграть канадцам, финнам, американцам, немцам, латвийцам, норвежцам, итальянцам и казахстанцам, пройдут на домашней арене рижского "Динамо".

"На сегодняшний день "Арена-Рига", где проводятся матчи чемпионата КХЛ [Континентальной хоккейной лиги], не имеет вообще никаких проблем, - сказал Козиолс. - Сегодня продолжились работы по подготовке "Олимпийского спортивного центра" - второй арены, где будет проходить чемпионат мира. Все технические, инженерные и административные вопросы уже решены, процесс подготовки идет в полную силу, мы не отстаем по графику ни на день. Так что я не вижу никаких проблем".

"Все планы, которые у нас есть, известны Международной федерации хоккея, мы ежедневно созваниваемся по несколько раз и работаем вместе", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.