Туктамышева назвала присутствие флага на командном чемпионате мира приятной новостью

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева очень рада тому, что на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии будет разрешена национальная символика. Об этом она рассказала журналистам после выступления в шоу "Чемпионы на льду".

"Я в предвкушении. Очень хотела попасть на командный чемпионат мира в Японии. Российский флаг на чемпионате мира - это очень приятная новость", - сказала Туктамышева.

Командный чемпионат мира пройдет в Осаке с 15 по 18 апреля. В составе российской сборной выступят также Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.