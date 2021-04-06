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Фигурное катание

Косторная сообщила, что пока не решается делать тройной аксель без "удочки"

В начале марта стало известно, что фигуристка вернулась в группу Этери Тутберидзе из академии "Ангелы Плющенко"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная пока не хочет исполнять тройной аксель без "удочки". Об этом она рассказала журналистам после выступления в шоу "Чемпионы на льду".

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В начале марта стало известно, что Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе из академии "Ангелы Плющенко".

"Уезжал Сергей Викторович (тренер по прыжкам группы Тутберидзе Сергей Дудаков - прим. ТАСС), без удочки (специального страховочного приспособления - прим. ТАСС) еще не решаюсь пробовать. После прыжков уже были микротравмы, мне не хотелось бы вылетать из тренировочного процесса. Я буду делать все, что от меня зависит", - сказала Косторная.

Ранее Тутберидзе рассказала, что спортсменка вернулась к ней с испытательным сроком, а главной целью станет восстановление тройного акселя.

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