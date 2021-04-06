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Фигурное катание

Косторная заявила, что была уверена в успехе российских фигуристок на чемпионате мира

По словам фигуристки, в России "женский пол - это сильный пол"
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Фигуристка Алена Косторная была уверена, что россиянки займут весь пьедестал на чемпионате мира в Швеции. Об этом она рассказала журналистам после выступления в шоу "Чемпионы на льду".

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"Ожидала, что будет наш подиум на чемпионате мира. Одиночное катание среди женщин в России очень сильное. Была полностью уверена, потому что в нашей стране женский пол - это сильный пол", - сказала Косторная.

На чемпионате мира российские фигуристы завоевали шесть медалей - три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Чемпионами мира стали Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Серебро в активе Елизаветы Туктамышевой, бронзовые награды выиграли Александра Трусова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (парное катание).

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