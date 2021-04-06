ЦСКА в третий раз победил СКА в финальной серии Западной конференции КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА на выезде обыграл петербургский СКА со счетом 5:2 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 225 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Антон Слепышев (24-я минута), Максим Мамин (26), Максим Шалунов (28), Мэт Робинсон (59) и Константин Окулов (60), у проигравших отличились Евгений Тимкин (2) и Игорь Ожиганов (57).

Сухая серия вратаря ЦСКА Ларса Юханссона прервалась на отметке 181 минута 18 секунд, это десятый результат в истории Кубка Гагарина.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующий матч пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге.

ЦСКА выиграл у СКА три матча из четырех в регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в шестой раз. Однажды команды играли в первом раунде (2013/14, победил СКА), четырежды - в полуфинале (одну победу одержал СКА (2014/15), три - ЦСКА (2015/16, 2017/18, 2018/19)).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).