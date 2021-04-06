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Лига чемпионов

"Манчестер Сити" обыграл дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Встреча закончилась со счетом 2:1, английская команда забила победный гол на 90-й минуте
Защитники "Манчестер Сити" Кайл Уокер и дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейро AP Photo/Dave Thompson
Описание
Защитники "Манчестер Сити" Кайл Уокер и дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейро
© AP Photo/Dave Thompson

ТАСС, 6 апреля. Английский "Манчестер Сити" дома обыграл германскую "Боруссию" из Дортмунда в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев мячи забили Кевин де Брёйне (19-я минута) и Фил Фоден (90), у гостей отличился Марко Ройс (84). Для главного тренера английской команды Хосепа Гвардиолы этот матч стал 60-м в плей-офф турнира, он уступает по этому показателю только итальянцу Карло Анчелотти (62).

Футболист германского клуба Джуд Беллингем стал вторым самым молодым игроком, вышедшим в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. На момент матча его возраст составлял 17 лет 281 день. В 2008 году в игре испанской "Барселоны" и германского "Шальке" на поле вышел Боян Кркич в возрасте 17 лет и 217 дней.

Ройс забил 18-й гол в составе "Боруссии" в Лиге чемпионов и вышел на первое место по этому показателю, обогнав поляка Роберта Левандовского.

Команды проведут ответный матч 14 апреля в Германии.

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