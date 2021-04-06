"Манчестер Сити" обыграл дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

В составе хозяев мячи забили Кевин де Брёйне (19-я минута) и Фил Фоден (90), у гостей отличился Марко Ройс (84). Для главного тренера английской команды Хосепа Гвардиолы этот матч стал 60-м в плей-офф турнира, он уступает по этому показателю только итальянцу Карло Анчелотти (62).

Вот так Де Брюйне вывел «Сити» вперед Кевин пробил в одно касание после паса Мареза от лицевой. Чем ответит Дортмунд? pic.twitter.com/W7hLFxKtK1

Футболист германского клуба Джуд Беллингем стал вторым самым молодым игроком, вышедшим в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. На момент матча его возраст составлял 17 лет 281 день. В 2008 году в игре испанской "Барселоны" и германского "Шальке" на поле вышел Боян Кркич в возрасте 17 лет и 217 дней.

Ройс забил 18-й гол в составе "Боруссии" в Лиге чемпионов и вышел на первое место по этому показателю, обогнав поляка Роберта Левандовского.

Команды проведут ответный матч 14 апреля в Германии.