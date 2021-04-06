"Реал" победил "Ливерпуль" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

ТАСС, 6 апреля. Испанский "Реал" на своем поле переиграл английский "Ливерпуль" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Винисиус (27-я и 65-я минуты) и Марко Асенсио (36), у проигравших отличился Мохаммед Салах (51). В предыдущий раз "Ливерпуль" пропускал больше одного мяча в первом тайме матча плей-офф Лиги чемпионов в 2005 году - в финальной игре против итальянского "Милана", завершившейся победой английского клуба в серии пенальти.

А вот и голешник «Реала» ⚽️⚽️⚽️



Кроос забросил на Винисиуса, и Жуниор по-взрослому разобрался с обороной «Ливерпуля» pic.twitter.com/zaRjZN50Bk — Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021

В составе мадридской команды из-за травм встречу пропустили защитники Серхио Рамос, Рафаэль Варан и Дани Карвахаль, а также нападающий Эден Азар. У "Ливерпуля" по той же причине отсутствовали защитники Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и полузащитник Джордан Хендерсон.

Тони «робот» Кроос выдал еще один шикарный заброс, и Асенсио отправил Алиссона вытаскивать из сетки второй мяч Футбольный мяч pic.twitter.com/ZQ9eWZFjxv — Матч ТВ (@MatchTV) April 6, 2021