{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

"Реал" победил "Ливерпуль" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу испанского клуба
Защитник "Ливерпуля" Озан Кабак и нападающий "Реала" Карим Бензема EPA-EFE/Juanjo Martin
Описание
Защитник "Ливерпуля" Озан Кабак и нападающий "Реала" Карим Бензема
© EPA-EFE/Juanjo Martin

ТАСС, 6 апреля. Испанский "Реал" на своем поле переиграл английский "Ливерпуль" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Винисиус (27-я и 65-я минуты) и Марко Асенсио (36), у проигравших отличился Мохаммед Салах (51). В предыдущий раз "Ливерпуль" пропускал больше одного мяча в первом тайме матча плей-офф Лиги чемпионов в 2005 году - в финальной игре против итальянского "Милана", завершившейся победой английского клуба в серии пенальти.

В составе мадридской команды из-за травм встречу пропустили защитники Серхио Рамос, Рафаэль Варан и Дани Карвахаль, а также нападающий Эден Азар. У "Ливерпуля" по той же причине отсутствовали защитники Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и полузащитник Джордан Хендерсон.

Нападающий Карим Бензема" провел 108-й матч в Лиге чемпионов за "Реал" и вышел на четвертое место по этому показателю, обогнав защитника Роберто Карлоса. Больше всех встреч в Лиге чемпионов за мадридский клуб провел голкипер Икер Касильяс (150).

Ответный матч команды проведут в Англии 14 апреля.

Футбол в России
Два четвертьфинальных матча Кубка России по футболу пройдут в среду
"Сочи" примет московский "Локомотив", "Ахмат" на своем поле сыграет с "Уфой"
Два четвертьфинальных матча Кубка России по футболу пройдут в среду
Читать полностью