Два четвертьфинальных матча Кубка России по футболу пройдут в среду

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них были собраны по одному клубу Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые по разу сыграли между собой, а победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. Шесть участников еврокубков ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо") вышли в эту стадию напрямую.

"Локомотив" в 1/8 финала разгромил на своем поле "Тамбов" со счетом 3:0, а "Сочи" на выезде переиграл "Краснодар" (2:1). Железнодорожники после зимней паузы помимо успеха в кубковом матче одержали пять побед подряд в чемпионате страны и поднялись на третье место в турнирной таблице. Сочинцы занимают седьмую строчку и в последнем туре проиграли "Рубину" (0:1).

Тот матч из-за ангины пропустил главный тренер команды Владимир Федотов. Как сообщил его помощник Олег Фоменко, Федотов может вернуться на тренерскую скамейку в кубковом матче. "Локомотив" же из-за травм по-прежнему не может рассчитывать на полузащитника Антона Миранчука и нападающего Зе Луиша.

В субботу после поражения в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского "Динамо" (0:4) главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов подал в отставку. Руководство клуба удовлетворило его просьбу. Исполняющим обязанности главного тренера команды в кубковом матче с "Ахматом" будет Николай Сафрониди. В последних семи матчах чемпионата страны "Уфа" потерпела шесть поражений, один раз сыграла вничью и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

"Ахмат" подходит к игре в прекрасном настроении. Команда Андрея Талалаева в 24-м туре чемпионата разгромила на выезде "Краснодар" со счетом 5:0 и практически гарантировала себе место в премьер-лиге на следующий сезон. Это означает, что теперь грозненцы могут больше сосредоточиться на Кубке России. Интересно, что "Ахмат" и "Уфа" спустя три дня сыграют между собой уже в чемпионате России.

"Крылья Советов" попробуют отстоять честь ФНЛ

Единственным клубом не из РПЛ, который смог пробиться в 1/4 финала Кубка России, стали "Крылья Советов". В четверг они в Самаре примут столичное "Динамо". В 1/8 финала турнира "Крылья Советов" разгромили "Химки" со счетом 4:0. После этого самарцы одержали восемь побед подряд в ФНЛ и уверенно занимают первое место в турнирной таблице.