Голы Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ

Панарин также отдал три результативные передачи и набрал очки в четвертом матче подряд, всего в текущем сезоне на его счету 40 очков (12 голов + 28 передач) за 27 игр. Бучневич сделал голевой пас и набрал 34 очка (15+19) в 37 матчах. Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 41 бросок. Нападающий команды из Нью-Йорка Виталий Кравцов провел вторую игру в НХЛ и не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице Восточного дивизиона "Питтсбург" идет третьим, набрав 50 очков в 39 играх. "Рейнджерс" занимают пятое место с 41 очком за 38 встреч. В следующем матче команды сыграют друг против друга, встреча пройдет в Нью-Йорке 9 апреля.

В других матчах игрового дня "Каролина" дома обыграла "Флориду" (5:2), нападающий хозяев Андрей Свечников отметился результативной передачей, а голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 31 бросок. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отбил 26 бросков, но это не спасло команду от поражения в гостевом матче против "Коламбуса" (2:4). "Баффало" на выезде обыграл "Нью-Джерси" (5:3), нападающий хозяев Михаил Мальцев отдал голевую передачу. Результативным пасом также отметился защитник "Филадельфии" Иван Проворов, однако его команда уступила в домашнем матче "Бостону" (2:4).