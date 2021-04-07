Панарин и Варламов вошли в тройку звезд игрового дня НХЛ

ТАСС, 7 апреля. Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Он отразил 29 бросков по своим воротам в домашней игре против "Вашингтона" (1:0) и сохранил ворота "сухими".

Третьей звездой стал российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Он записал на свой счет один гол и три результативные передачи в победном матче "Рейнджерс" с "Питтсбургом" (8:4). Всего на счету 29-летнего россиянина в текущем сезоне 40 очков (12 голов + 28 передач) после 27 игр.