Рябинский: решение о карьере Поветкина будет зависеть от здоровья

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Решение о дальнейшей карьере российского боксера Александра Поветкина будет зависеть от его здоровья. Об этом ТАСС заявил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
В конце марта Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде и расстался с временным титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
"Мы встретимся на этой неделе. Да, [решение о карьере] будет зависеть от здоровья", - сказал Рябинский.
Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.