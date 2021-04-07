Рябинский: решение о карьере Поветкина будет зависеть от здоровья

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Решение о дальнейшей карьере российского боксера Александра Поветкина будет зависеть от его здоровья. Об этом ТАСС заявил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Третий бой или конец карьеры.

Третий бой или конец карьеры. Поветкин проиграл нокаутом Уайту в реванше

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В конце марта Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде и расстался с временным титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

"Мы встретимся на этой неделе. Да, [решение о карьере] будет зависеть от здоровья", - сказал Рябинский.

Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.