{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Рябинский: решение о карьере Поветкина будет зависеть от здоровья

В конце марта россиянин проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде
Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский и Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский и Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Решение о дальнейшей карьере российского боксера Александра Поветкина будет зависеть от его здоровья. Об этом ТАСС заявил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

На эту тему
Третий бой или конец карьеры. Поветкин проиграл нокаутом Уайту в реванше
Третий бой или конец карьеры.

В конце марта Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде и расстался с временным титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

"Мы встретимся на этой неделе. Да, [решение о карьере] будет зависеть от здоровья", - сказал Рябинский.

Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
Олимпиада-2022 в Пекине
СМИ: в Госдепе уточнили позицию США по вопросу бойкота Олимпиады в Китае
По данным газеты The Hill, Вашингтон не рассматривает возможность совместного со своими союзниками бойкота зимней Олимпиады в Китае в 2022 году
Читать полностью