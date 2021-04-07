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Бокс

Рябинский: российский боксер Папин должен провести следующий бой за титул чемпиона мира

Чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета в весовой категории до 90,71 кг является конголезец Илунга Макабу

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россиянин Алексей Папин должен провести следующий бой против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг конголезца Илунги Макабу. Об этом ТАСС заявил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Папин в ночь на 3 апреля нокаутировал чеха Вацлава Пейсара в первом раунде. Россиянин уже встречался с Макабу, летом 2019 года проиграв по очкам.

"Следующий бой должен быть чемпионским. Переговоры мы пока не начинали", - сказал Рябинский.

В послужном списке 33-летнего Папина 13 побед (12 нокаутом), 1 поражение. В августе 2020 года он победил соотечественника Руслана Файфера техническим нокаутом в шестом раунде и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC.

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