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Мировой футбол

ФИФА приостановила деятельность футбольных ассоциаций Чада и Пакистана

Организации наказаны из-за нарушений устава ФИФА

ТАСС, 7 апреля. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение приостановить деятельность футбольных федераций Чада (FTFA) и Пакистана (RFF) из-за нарушений устава организации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

В деятельность Федерации футбола Чада вмешалось правительство страны. Власти страны отозвали полномочия, делегированные FTFA, создали временный национальный комитет по управлению футболом и захватили контроль над помещениями FTFA. Приостановка деятельности федерации будет прекращена после того, как решения правительства будут отменены, а FTFA и ее руководство во главе с президентом Моктаром Махамудом Хамидом подтвердит, что помещения снова находятся под контролем ассоциации.

Ситуация с Федерацией футбола Пакистана связана с недавним захватом штаб-квартиры PFF в Лахоре группой протестующих и решением некоторых лиц передать руководство организацией Сайеду Ашфаку Хуссейну Шаху. ФИФА отреагировала на ситуацию, но она не изменилась. Решение о приостановке деятельности RFF будет отменено только после того, как ФИФА получит подтверждение о том, что помещения, счета, администрация и каналы связи PFF снова находятся под ее полным контролем и она может продолжать выполнять свою деятельность без каких-либо препятствий.

Теги
ЧадПакистанМировой футбол
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