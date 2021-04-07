ТАСС, 7 апреля. Международная ассоциация бокса (AIBA) и "Газпром" заключили договор о сотрудничестве, в результате которого российская компания получила статус генерального партнера организации. Об этом сообщает пресс-служба AIBA.

Соглашение заключено до 2022 года, "Газпром" станет генеральным партнером всех крупнейших соревнований AIBA, в том числе чемпионатов мира среди мужчин и женщин.

"Одна из наших главных целей - финансовая стабильность AIBA, - сказал президент федерации Умар Кремлев. - Именно поэтому для нас важно партнерство с крупнейшими компаниями мира, чтобы совместно выполнить поставленные перед боксерской семьей задачи. Сегодня я рад сообщить, что ПАО "Газпром" стал генеральным партнером Международной ассоциации бокса".

"Это огромный и крайне значимый для нас шаг. Компания активно участвует в развитии спорта, а теперь поддерживает и ценности бокса. Мы благодарны за оказанное доверие и уверены, что впереди нас ждет продуктивное партнерство и много новых совместных побед", - добавил Кремлев.

Чемпионат мира 2021 года среди мужчин состоится с 10 по 24 апреля в Белграде.