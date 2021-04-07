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Футбол в Англии

"Манчестер Сити" продлил контракт с Кевином де Брёйне

Новое соглашение с 29-летним полузащитником рассчитано до 2025 года
Кевин де Брёйне EPA-EFE/Michael Regan/POOL
Описание
Кевин де Брёйне
© EPA-EFE/Michael Regan/POOL

ТАСС, 7 апреля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" продлил контракт с бельгийским полузащитником Кевином де Брёйне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бельгиец играет за "Манчестер Сити" с 2015 года. Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 2025 года.

"Я очень счастлив, - сказал де Брёйне, комментарий которого приводит пресс-служба. - С момента моего прихода в "Сити" в 2015 году я чувствую себя здесь как дома. Я люблю болельщиков, моя семья поселилась в Манчестере, и мои игровые навыки очень хорошо развивались. Этот футбольный клуб нацелен на успех, он предлагает мне все необходимое для максимальной самоотдачи, поэтому решение о подписании контракта было простым".

"Я показываю лучшую игру в своей карьере и чувствую, что это еще не все", - добавил футболист.

В составе "Манчестер Сити" де Брёйне дважды становился чемпионом Англии и обладателем Суперкубка Англии, один раз - обладателем Кубка Англии и четырежды - Кубка Английской футбольной лиги. В нынешнем сезоне на счету бельгийца 33 матча в разных турнирах, в которых он забил восемь голов и отдал 16 передач.

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