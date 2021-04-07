"Салават Юлаев" продлил контракт с финским хоккеистом Манниненом

ТАСС, 7 апреля. Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" продлил контракт с финским нападающим Сакари Манниненом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Маннинен перешел в "Салават Юлаев" в 2019 году из хельсинкского "Йокерита". В нынешнем сезоне на счету финна 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 52 (19 шайб + 33 передачи) очка при показателе полезности "+18", в плей-офф в его активе 5 (2+3) очков в 9 играх при показателе полезности "+5". Он является третьим бомбардиром команды по итогам сезона.

В составе сборной Финляндии Маннинен становился чемпионом мира в 2019 году.

"Салават Юлаев" завершил сезон в 1/4 финала, проиграв в серии "Ак Барсу" со счетом 0-4.