В РФС заявили, что письма губернаторов не будут считаться финансовой гарантией клубов

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) намерен требовать от профессиональных клубов финансовые гарантии, подкрепленные контрактами, получить лицензию благодаря письму от губернатора или мэра города с обещанием выделить средства больше принимать не планируется. Об этом во время круглого стола "Юрист в сфере спорта" заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

"Мы думаем над тем, как минимизировать финансовые риски снятия клубов с соревнований, потому что в данном вопросе существует проблема. Когда футбольный, баскетбольный или хоккейный клуб предоставляет некие письма от губернаторов и мэров городов о том, что они дадут деньги в ближайшем сезоне, мы понимаем, что эта схема не рабочая", - сказал Рогачев.

"Мы будем требовать наличие уже заключенных договоров на субсидирование, спонсорство и прорабатываем механизмы обеспечительных мер - банковские гарантии, поручительство и так далее. Это позволит минимизировать риск ухода клуба по неспортивным причинам из профессионального соревнования", - добавил он.

В нынешнем сезоне к снятию с чемпионата России по финансовым причинам был близок "Тамбов". Клуб оказался в сложном финансовом положении, поскольку рассчитывал на помощь Тамбовской области, однако регион в итоге не сумел ее предоставить.