Дисквалификация легкоатлета Ухова сокращена с четырех до двух лет девяти месяцев

ТАСС, 7 апреля. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации российского легкоатлета Ивана Ухова с четырех до двух лет девяти месяцев. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Ухов выиграл Олимпийские игры - 2012 в прыжках в высоту. Зимой 2019 года CAS на основании показаний Григория Родченкова дисквалифицировал российского легкоатлета, результат его выступления на Олимпиаде в Лондоне был аннулирован. В среду CAS частично удовлетворил апелляцию Ухова, сократив срок отстранения.

Помимо Ухова были дисквалифицированы Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (ранее - Лысенко, метание молота), Мария Беспалова (метание молота) и Гульфия Агафонова (метание молота). Все эти спортсмены подали апелляции на первое решение CAS. Частично были удовлетворены апелляции Кондаковой и Школиной (срок дисквалификации спортсменок сокращен с 4 до 2,9 лет), а также Галицкой (с 4 до 3 лет). Аппеляция Адамса была отклонена, срок его дисквалификации по-прежнему составляет четыре года.