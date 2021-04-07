Kyodo: японские спортсмены будут вакцинированы перед Олимпиадой в приоритетном порядке

ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Японские спортсмены, которые войдут в состав олимпийской и паралимпийской сборных на предстоящих этим летом Играх в Токио, будут в приоритетном порядке вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

Предполагается, что атлеты получат обе дозы вакцины до конца июня. Таким образом, после прохождения иммунизации у них будет еще минимум целый месяц на подготовку к соревнованиям.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В настоящее время в Японии в первую очередь прививают 4,8 млн работников медицинских учреждений. Этот процесс, как ожидается, завершится только в мае. В то же время с 12 апреля ожидается начало вакцинации приблизительно 36 млн жителей Японии старше 65 лет. С мая прививочная кампания распространится на остальные группы населения. Всего в настоящее время хотя бы одну дозу вакцины получили порядка 1 млн японцев, две дозы - чуть более 130 тыс.

В феврале японские власти одобрили использование в стране препарата американской компании Pfizer и германской BioNTech. К настоящему времени заявки на регистрацию своих вакцин в Японии также подали британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и американская Moderna. Ожидается, что одобрение на использование от Минздрава они получат уже в мае.