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Евро-2020

В Амстердаме планируют допускать на матчи Евро не менее 12 тысяч болельщиков

Стадион "Йохан Кройф Арена" вмещает 55 500 человек
"Йохан Кройф Арена" EPA-EFE/Pieter Stam de Jonge
Описание
"Йохан Кройф Арена"
© EPA-EFE/Pieter Stam de Jonge

ТАСС, 7 апреля. Оргкомитет чемпионата Европы по футболу 2020 года в Амстердаме планирует проводить матчи турнира в присутствии не менее 12 000 болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Королевской футбольной ассоциации Нидерландов.

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Такое решение было принято совместно с правительством Нидерландов и городским советом Амстердама. Все посетители "Йохан Кройф Арены" должны будут соблюдать протоколы безопасности, они будут допущены только после предоставления теста на коронавирус с отрицательным результатом.

Двенадцать городов - организаторов турнира должны подтвердить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) свои планы относительно допуска зрителей на трибуны до 7 апреля включительно.

"Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать 12 000 зрителей на "Йохан Кройф Арене", но мы знаем, что коронавирус непредсказуем и нет никаких гарантий, - сказал директор турнира в Нидерландах Хийс де Йонг. - Тем не менее мы по-прежнему надеемся, что ситуация в июне позволит присутствовать на матчах еще большему количеству зрителей".

Стадион "Йохан Кройф Арена" вмещает 55 500 человек. Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Амстердаме состоятся игры Нидерланды - Украина (13 июня), Нидерланды - Австрия (17 июня), Нидерланды - Северная Македония (21 июня), а также один из матчей 1/8 финала турнира 26 июня.

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