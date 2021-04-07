В "Авангарде" сообщили, что хоккеист Емелин находится в стабильном состоянии

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Госпитализированный защитник омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Алексей Емелин находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе команды.

"Авангард" не имеет информации о наркотиках в организме хоккеиста Емелина

Ранее издание "Бизнес-Онлайн" сообщало, что Емелин находится в Республиканской клинической больнице Казани в тяжелом состоянии, ему поставлен диагноз "токсический шок печени", также издание сообщало о наличии наркотических веществ в организме хоккеиста.

"Транспортировка Алексея Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования. Алексей на связи с командой, уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Клуб ждет официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина", - говорится в сообщении.

Емелину 34 года, в регулярном чемпионате текущего сезона защитник провел 59 матчей и набрал 21 очко (6 голов + 15 передач). В плей-офф он принял участие в 12 встречах и записал в актив 3 (1+2) очка. "Авангард" ведет в серии полуфинала Кубка Гагарина против "Ак Барса" со счетом 2-0.