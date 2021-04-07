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КХЛ

"Авангард" не имеет информации о наркотиках в организме хоккеиста Емелина

Ранее о наличии наркотических веществ в организме игрока сообщило издание "Бизнес-Онлайн"
Алексей Емелин (слева) Александр Щербак/ТАСС
Описание
Алексей Емелин (слева)
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" не располагает информацией о присутствии в организме капитана команды Алексея Емелина запрещенных веществ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе омского клуба.

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Ранее о наличии наркотических веществ в организме хоккеиста сообщило издание "Бизнес-Онлайн".

"На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ. Точно так же с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой", - сообщили в пресс-службе.

Министерство внутренних дел по Татарстану начало проверку после поступления результатов анализов хоккеиста.

Емелин был госпитализирован, почувствовав себя плохо после первого матча полуфинала Кубка Гагарина с "Ак Барсом". Ранее издание "Бизнес-Онлайн" сообщило, что игроку был поставлен диагноз "токсический шок печени". Позднее хоккеист был перевезен в Москву.

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