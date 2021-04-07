Тренер Школиной заявил, что до сих пор не понимает причину дисквалификации спортсменки

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Тренер прыгуньи в высоту Светланы Школиной Сергей Клюгин пока не может найти ответ на вопрос о причинах дисквалификации его спортсменки. Об этом он сообщил ТАСС.

Школина выиграла чемпионат мира 2013 года в прыжках в высоту, а также бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В феврале 2019 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в первой инстанции на основании доклада Ричарда Макларена и показаний Григория Родченкова дисквалифицировал спортсменку на четыре года, результаты ее выступлений на тех турнирах были аннулированы. В среду CAS частично удовлетворил апелляцию Школиной, сократив срок отстранения до 2 лет 9 месяцев.

"Мы до сих пор не можем понять, за что нас наказали. Находимся на связи с адвокатами, но пока нам не предоставили никакой информации. Если бы в пробе были обнаружены запрещенные вещества, то тогда понятно, за что дисквалифицировали. Очень хочется услышать от адвокатов мотивировку решения суда", - сказал Клюгин.

"Когда мы подавали апелляцию, то попросили четко разъяснить, в чем виновны и что у нас нашли. Да, Светлана была в списке Макларена, но разве только это может быть основанием для дисквалификации?" - добавил тренер.

Согласно решению CAS, 35-летняя Школина имеет возможность вернуться в спорт 1 ноября 2021 года.

"Как мы можем сейчас говорить о том, вернется ли Светлана в спорт после окончания дисквалификации? Если мы не понимаем, за что нас дисквалифицировали, то какой смысл возвращаться тогда? Тогда начнут требовать возврата всех призовых, но это делать было бы нелепо, так как до сих пор непонятно, за что наказаны", - заключил Клюгин, олимпийский чемпион 2000 года в прыжках в высоту.