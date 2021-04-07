Олимпийский чемпион Сильнов оспорит дисквалификацию за допинг

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов оспорит четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом он заявил ТАСС.

Олимпийские чемпионы легкоатлеты Сильнов и Антюх дисквалифицированы на четыре года

Сильнов утвердительно ответил на вопрос о желании оспорить решение. Апелляция должна быть подана в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В среду первая инстанция CAS признала Сильнова виновным в нарушении антидопинговых правил на основании расследования Ричарда Макларена, были аннулированы все его результаты, показанные с 8 июля 2013 года. Он сохранил титул олимпийского чемпиона. Также у него осталось золото чемпионата Европы 2006 года.

Сильнову 36 лет. В декабре 2016 года он был избран первым вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики. В июне 2019 года Сильнов вынужден оставить пост из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.