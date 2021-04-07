Минниханов: в Татарстане есть все ресурсы для проведения ЧМ по волейболу на высоком уровне

КАЗАНЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Татарстан обладает необходимой городской и спортивной инфраструктурой для проведения матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года. Об этом в среду на заседании республиканского оргкомитета по вопросу подготовки к международному турниру сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

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"На сегодняшний день в республике сформирована команда профессионалов, создана хорошая городская и спортивная инфраструктура, имеются все необходимые ресурсы для организации матчей на высоком уровне", - сказал глава региона, слова которого приводит пресс-служба.

Первое заседание республиканского организационного комитета по вопросу подготовки и проведения в Казани матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года прошло в правительстве республики в среду. В нем приняли участие председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, руководители республиканских министерств и ведомств. В режиме видеосвязи в заседании участвовали министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и генеральный директор АНО "Оргкомитет волейбол 2022" Роман Станиславов.

В Казани пройдут шесть игр второго группового этапа соревнований, матчи состоятся 2-4 сентября. В качестве основных спортивных объектов рассматриваются две площадки - Баскет-холл и Центр волейбола "Санкт-Петербург". Рустам Минниханов отметил, что в Татарстане наработан большой положительный опыт проведения крупных мировых спортивных соревнований и социально значимых мероприятий.

"Отрадно, что нашей республике доверили стать одним из организаторов этого крупного турнира. Волейбол традиционно является одним из самых популярных и массовых видов спорта среди населения Республики Татарстан. Татарстанские волейбольные команды "Зенит" и "Динамо - Ак Барс" известны своими успехами во всем мире. Наша главная задача - провести матчи чемпионата на традиционно высоком уровне", - подчеркнул президент Татарстана.

Олег Матыцин на заседании отметил, что подготовка к чемпионату мира по волейболу находится под особым вниманием правительства РФ. "В 2022 году это будет самое крупное мероприятие. Конечно, мы должны сделать все необходимое, чтобы его статус, при внимании международного сообщества, соответствовал всем стандартам", - сказал министр спорта.

О чемпионате

Чемпионат мира по волейболу должен пройти в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве на "ВТБ-Арене".