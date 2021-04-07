Колесников с рекордом победил на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате России

Колесников преодолел дистанцию за 47,31 секунды, обновив рекорд России в этой дисциплине. Второе место занял Андрей Минаков (47,77), третьим стал Владислав Гринев (47,89). Спортсмены выполнили квалификационный норматив на Олимпиаду в Токио (48,57).

КАЗАНЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Климент Колесников занял первое место в заплыве на 100 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию. Соревнования проходят в Казани.

Кирпичникова с рекордом победила на дистанции 1 500 м вольным стилем на чемпионате России

В мужском заплыве на 800 м вольным стилем победу одержал Александр Егоров с результатом 7 минут 48,25 секунды. Серебряную награду завоевал Илья Дружинин (7.53,92), бронзу - Илья Сибирцев (7.55,48). На дистанции 200 м брассом первым стал Антон Чупков (2.08,31), второе место занял Дмитрий Баландин (2.08,85), третьим стал Кирилл Пригода (2.09,77).

В женском заплыве на 200 м баттерфляем победу одержала Светлана Чимрова (2.08,98), серебряную награду завоевала Александра Сабитова (2.10,37), бронзовую - Анастасия Маркова (2.10,93). В эстафете 4 по 200 м вольным стилем победила команда Свердловской области в составе Дарьи Муллакаевой, Анастасии Кирпичниковой, Дарьи Устиновой, Валерии Саламатиной (8.02,18). Второе место заняла команда Санкт-Петербурга в составе Александры Быковой, Полины Невмовенко, Александры Кудрявцевой, Алены Чеховских (8.09,91), третьей стала команда ХМАО, за которую выступали Анастасия Гуженкова, Владислава Петухова, Мария Кудинова и Анна Егорова (8.13,08).

Колесникову 20 лет, он является трехкратным чемпионом Европы, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Чемпионат России по плаванию завершится 9 апреля. Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.