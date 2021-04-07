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Футбол в Италии

Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Наполи" в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба
Криштиану Роналду (справа) EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Криштиану Роналду (справа)
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 7 апреля. "Ювентус" на своем поле победил "Наполи" в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голы у хозяев забили Криштиану Роналду (13-я минута) и Пауло Дибала (73). Аргентинский нападающий провел первый матч с 10 января 2021 года, он пропускал игры из-за травмы колена. В составе гостей с пенальти отличился Лоренсо Инсинье (90).

Изначально встреча должна была пройти 4 октября в Турине, но "Наполи" не прибыл на игру, сославшись на решение местных властей из-за случаев заражения коронавирусом в команде. В итоге "Наполи" было засчитано техническое поражение, также с клуба было снято еще одно очко. Две апелляции неаполитанского клуба были отвергнуты, дело дошло до специальной спортивной панели Олимпийского комитета Италии, которая приняла решение о необходимости переноса матча и отмены снятия одного очка с клуба. Матч был перенесен на 17 марта, но позже игру перенесли на 7 апреля без указанных причин.

"Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 59 очков в 29 матчах, клуб уступает лидирующему "Интеру" 12 очков. В среду миланский клуб дома обыграл "Сассуоло" в перенесенном матче 28-го тура со счетом 2:1. "Наполи" с 56 очками располагается на пятой строчке.

В следующем, 30-м туре "Ювентус" дома 11 апреля встретится с "Дженоа", "Наполи" в тот же день на выезде сыграет против "Сампдории".

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Криштиану РоналдуФутбол в Италии
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