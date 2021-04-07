Федерация футбола Испании считает невозможным проведение игр Евро в Бильбао со зрителями

ТАСС, 7 апреля. Королевская федерация футбола Испании (RFEF) не считает возможным проведение матчей чемпионата Европы по футболу в Бильбао в присутствии зрителей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В Амстердаме планируют допускать на матчи Евро не менее 12 тысяч болельщиков

Ранее агентство Reuters сообщало, что мэрия Бильбао предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) информацию о том, что готова провести матчи чемпионата Европы на стадионе "Сан-Мамес" с заполняемостью трибун равной 25% при улучшении эпидемиологической ситуации.

Согласно требованиям правительства Страны Басков, публика может быть допущена на чемпионат Европы в случае вакцинации 60% населения региона до 14 июня либо если показатель загруженности коечного фонда Страны Басков зараженными коронавирусом будет составлять не более 2%. В заявлении RFEF эти условия называются невыполнимыми.

Также отмечается, что правительство Басконии установило семь условий допуска болельщиков, носящих совокупный характер. В RFEF подчеркивают, что не будут нести ответственность за решение, которое примет УЕФА после анализа ситуации.

Предполагается, что вопрос о допуске болельщиков на игры будет решен 20 апреля на конгрессе УЕФА. Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Бильбао должны состояться игры Испания - Швеция (14 июня), Испания - Польша (19 июня), Словакия - Испания (23 июня), а также один из матчей 1/8 финала турнира.