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Лига чемпионов

"Челси" обыграл "Порту" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба
Нападающий "Порту" Мусса Марега и защитник "Челси" Антонио Рюдигер EPA-EFE/JOSE MANUEL VIDAL
Описание
Нападающий "Порту" Мусса Марега и защитник "Челси" Антонио Рюдигер
© EPA-EFE/JOSE MANUEL VIDAL

ТАСС, 7 апреля. Английский футбольный клуб "Челси" обыграл португальский "Порту" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Мэйсон Маунт (32-я минута) и Бен Чилуэлл (85). Оба футболиста впервые отличились в Лиге чемпионов. 22-летний Маунт стал самым молодым автором мяча в турнире среди игроков "Челси".

Матч прошел на стадионе испанской "Севильи" из-за коронавирусных ограничений в Португалии. Номинальным хозяином игры был "Порту".

Команды в предыдущий раз встречались в 2015 году. Тогда они обменялись победами на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ответный матч также будет проведен в Севилье. Игра состоится 13 апреля.

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