"Челси" обыграл "Порту" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Голы забили Мэйсон Маунт (32-я минута) и Бен Чилуэлл (85). Оба футболиста впервые отличились в Лиге чемпионов. 22-летний Маунт стал самым молодым автором мяча в турнире среди игроков "Челси".

ТАСС, 7 апреля. Английский футбольный клуб "Челси" обыграл португальский "Порту" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0.

«Порту» смотрелся лучше, но Маунт перевернул ситуацию Шикарная обработка Мейсона и 1:0 в пользу «Челси»: https://t.co/FHVRyGXK96 pic.twitter.com/6s8BGNZ46H

Матч прошел на стадионе испанской "Севильи" из-за коронавирусных ограничений в Португалии. Номинальным хозяином игры был "Порту".

Команды в предыдущий раз встречались в 2015 году. Тогда они обменялись победами на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ответный матч также будет проведен в Севилье. Игра состоится 13 апреля.