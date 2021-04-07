ПСЖ обыграл "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

В составе победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (3-я и 68-я минуты) и Маркиньос (28), у проигравших отличились Эрик Шупо-Мотинг (37), ранее выступавший за ПСЖ, и Томас Мюллер (60). В последний раз "Бавария" пропускала три мяча в домашнем матче Лиги чемпионов в 2014 году - во второй игре полуфинала против "Реала" (0:4). Германская команда потерпела поражение в официальном матче на своем поле впервые с 30 ноября 2019 года, тогда мюнхенцы в рамках национального чемпионата проиграли "Байеру" (1:2).

ТАСС, 7 апреля. Французский "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл германскую "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2.

«Что, если вы променяли этот матч на свидание, а она даже не стала вашей женой?!» Мбаппе уложил дубль Нойеру и снова вытащил «ПСЖ» вперед pic.twitter.com/Fj5FDzFQio

В составе мюнхенской команды из-за травм встречу пропустили полузащитники Дуглас Коста, Корентен Толиссо и нападающий Роберт Левандовский. У ПСЖ по той же причине отсутствовали защитники Алессандро Флоренци, Лейвин Курзава и Хуан Бернат, полузащитники Марко Верратти и Леандро Паредес и нападающий Мауро Икарди. Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих пропустит ответный матч из-за перебора желтых карточек.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар отдал два голевых паса, всего в его активе 26 передач с момента дебюта в Лиге чемпионов в сезоне-2013/14. Бразилец лидирует по этому показателю среди всех игроков.

Мюллер забил 48-й гол в рамках Лиги чемпионов (из них 24 - в плей-офф). Он вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров турнира, сравнявшись с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем. Лидирует нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший 134 мяча.

Ответный матч команды проведут во Франции 13 апреля. "Бавария" является действующим победителем Лиги чемпионов, в финале прошлого розыгрыша турнира мюнхенская команда со счетом 1:0 обыграла ПСЖ.