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Лига чемпионов

Тренер "Баварии" Флик отметил хорошую игру команды в матче Лиги чемпионов против ПСЖ

В среду ПСЖ выиграл в гостях у "Баварии" со счетом 3:2 в первом четвертьфинальном матче турнира
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик Jan Woitas/ Pool via AP
Описание
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик
© Jan Woitas/ Pool via AP

ТАСС, 8 апреля. Футболисты германской "Баварии", несмотря на поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен", показали впечатляющую игру. Об этом заявил главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В среду ПСЖ выиграл в гостях у "Баварии" со счетом 3:2.

"Результат матча мог быть абсолютно иным, - сказал Флик. - С теми шансами, которые у нас были, мы могли уйти с поля с другим счетом".

"Наши соперники забили три гола, имея мало моментов, но игроки "Баварии" провели впечатляющий матч", - добавил он.

Ответный матч команды проведут во Франции 13 апреля. "Бавария" является действующим победителем Лиги чемпионов, в финале прошлого розыгрыша турнира мюнхенская команда со счетом 1:0 обыграла ПСЖ.

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