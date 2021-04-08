Тренер "Баварии" Флик отметил хорошую игру команды в матче Лиги чемпионов против ПСЖ

ТАСС, 8 апреля. Футболисты германской "Баварии", несмотря на поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен", показали впечатляющую игру. Об этом заявил главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На эту тему

В среду ПСЖ выиграл в гостях у "Баварии" со счетом 3:2.

"Результат матча мог быть абсолютно иным, - сказал Флик. - С теми шансами, которые у нас были, мы могли уйти с поля с другим счетом".

"Наши соперники забили три гола, имея мало моментов, но игроки "Баварии" провели впечатляющий матч", - добавил он.

Ответный матч команды проведут во Франции 13 апреля. "Бавария" является действующим победителем Лиги чемпионов, в финале прошлого розыгрыша турнира мюнхенская команда со счетом 1:0 обыграла ПСЖ.