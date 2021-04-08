Сыгравший более тысячи матчей в НХЛ за "Нью-Джерси" Зэйджак стал игроком "Айлендерс"

ТАСС, 8 апреля. Нападающие клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Трэвис Зэйджак и Кайл Палмьери стали игроками "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Зэйджак и Палмьери перешли в "Айлендерс" в результате обмена. "Нью-Джерси" получил права на нападающих Энтони Грира и Мейсона Джобста, а также выборы в первом и четвертом раундах на драфтах НХЛ 2021 и 2022 года соответственно.

Зэджайк был выбран "Нью-Джерси" на драфте 2004 года под общим 20-м номером. Он провел за команду 1 024 матча в регулярных чемпионатах и набрал 550 очков (202 гола + 348 голевых передач). По обоим показателям 35-летний Зэйджак занимает третье место в истории клуба.

Палмьери 30 лет, он выступал за "Нью-Джерси" с 2015 года и провел в составе команды 397 встреч, в которых набрал 266 очков (140+126). Также в НХЛ он сыграл 198 матчей за "Анахайм" и набрал 89 очков (43+46).

"Айлендерс" занимают второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 54 очка после 39 матчей. "Нью-Джерси" располагается на седьмой позиции с 32 очками за 37 игр.