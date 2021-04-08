"Торонто" обыграл "Монреаль". Барабанов набрал первое очко в НХЛ

ТАСС, 8 апреля. "Торонто" обыграл "Монреаль" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (1-я минута), Ти Джей Броди (23), Зак Хайман (51). У проигравших шайбы забросил Кори Перри (3, 58).

Нападающий "Торонто" Илья Михеев отдал голевую передачу, всего на счету россиянина 12 очков (пять голов + семь передач) в 40 матчах. Его одноклубник Александр Барабанов также отметился результативным пасом, набрав первое очко в 12-й игре дебютного сезона в НХЛ. Защитник "Монреаля" Александр Романов не сумел отличиться.

"Торонто" набрал 57 очков в 40 матчах и занимает первое место в таблице Северного дивизиона. "Монреаль" с 43 очками после 36 игр находится на четвертой позиции.

Следующий матч "Торонто" проведет 11 апреля дома против "Оттавы". "Монреаль" 9 апреля примет "Виннипег".

В другом матче игрового дня "Эдмонтон" на выезде обыграл "Оттаву" (4:2), защитник хозяев Артем Зуб отметился голевой передачей.