Дубль Капризова помог "Миннесоте" разгромить "Колорадо" в матче НХЛ

В составе "Миннесоты" голами отметились Кирилл Капризов (5-я и 34-я минуты), Люк Джонсон (14), Кевин Фиала (19, 45, 48), Райан Хартман (25), Джоэль Эрикссон (48). У проигравших отличились Натан Маккиннон (21), Андре Бураковски (26), Микко Рантанен (30).

Капризов также отдал голевую передачу. Всего на счету россиянина 34 очка (16 голов + 18 передач) в 38 матчах нынешнего сезона НХЛ, который является для него дебютным. Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.

Джонсон забросил дебютную шайбу в 29-м матче в НХЛ. Фиала оформил первый хет-трик в лиге. Он выступает в НХЛ с 2015 года.

"Миннесота" набрала 50 очков после 38 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона. "Колорадо" прервал серию из пяти побед и находится на первой строчке с 56 очками в 39 играх.

Следующий матч "Миннесота" проведет 10 апреля в гостях против "Сент-Луиса". "Колорадо" в тот же день сыграет на выезде с "Анахаймом".