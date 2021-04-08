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НХЛ

Дебютный гол Любушкина в НХЛ не спас "Аризону" от поражения в матче против "Лос-Анджелеса"

"Аризона" проиграла со счетом 3:4
Илья Любушкин AP Photo/Alex Gallardo
Описание
Илья Любушкин
© AP Photo/Alex Gallardo

ТАСС, 8 апреля. "Лос-Анджелес" со счетом 4:3 обыграл "Аризону" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джарет Андерсон-Долан (18-я минута), Адриан Кемпе (42), Джефф Картер (45), Карл Грундстрём (54). У проигравших отличились Лоусон Крауз (10), Илья Любушкин (15), Йохан Ларссон (26).

Любушкин забросил дебютную шайбу в 118-м матче в НХЛ. Это второе результативное действие россиянина в нынешнем сезоне: 27 марта он отметился голевой передачей в игре против "Сан-Хосе" (5:2).

"Лос-Анджелес" набрал 36 очков в 38 матчах и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западного дивизиона. "Аризона" находится на четвертой позиции, набрав 43 очка за 40 игр.

Следующий матч "Лос-Анджелес" проведет 10 апреля на выезде против "Сан-Хосе". "Аризона" в тот же день сыграет в гостях с "Вегасом".

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