Дебютный гол Любушкина в НХЛ не спас "Аризону" от поражения в матче против "Лос-Анджелеса"

Любушкин забросил дебютную шайбу в 118-м матче в НХЛ. Это второе результативное действие россиянина в нынешнем сезоне: 27 марта он отметился голевой передачей в игре против "Сан-Хосе" (5:2).

"Лос-Анджелес" набрал 36 очков в 38 матчах и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западного дивизиона. "Аризона" находится на четвертой позиции, набрав 43 очка за 40 игр.

Следующий матч "Лос-Анджелес" проведет 10 апреля на выезде против "Сан-Хосе". "Аризона" в тот же день сыграет в гостях с "Вегасом".