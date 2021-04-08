Глава Союза биатлонистов России оценил шансы выиграть у Тарасова в деле о 3,5 млн рублей

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) оценивает в 50% шанс отстоять в суде правоту в споре с бывшим вице-президентом организации Сергеем Тарасовым, который требует от СБР выплатить ему 3,5 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил президент СБР Виктор Майгуров.

Олимпийский чемпион Тарасов покинул СБР летом прошлого года. После он подал иск к СБР с требованием выплатить 3,5 млн рублей за двухлетнюю работу в должности вице-президента.

"Процесс продолжается, шансы выиграть дело я оцениваю как 50 на 50", - сказал Майгуров.

"Я видел иск, но этот вопрос надо задать ему и Владимиру Петровичу (Драчеву, бывшему главе СБР - прим. ТАСС). Как так получилось, что всем в СБР, кто ходил на работу, платили, а ему - нет, - сказал Майгуров. - Сергей Валентинович Голиков (бывший исполнительный директор) - принципиальный человек: он считает, что кто ходит на работу, тот получает зарплату, а кто не работает, тот не получает".

СБР через суд пытается получить документы по делу у бывшего президента организации Драчева. "У нас есть акт, что ему все было передано, когда он приходил на работу в СБР. Сейчас он должен передать документы новому руководству, как это происходит в любой другой организации", - сказал Майгуров.

Драчев и Тарасов покинули СБР в июле, за два года до окончания четырехлетнего срока их полномочий. На этот шаг их подтолкнул раскол внутри правления СБР, который погрузил организацию в управленческий кризис. В итоге Драчева на посту главы федерации сменил Майгуров, входивший до этого в состав правления.