Майгуров заявил, что только Логинов достоин права оставаться на самоподготовке

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира Александр Логинов является единственным биатлонистом, кто имеет право готовиться к олимпийскому сезону отдельно от основной сборной страны. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

"Нам важны медали, остальное — так себе". Майгуров об итогах сложного биатлонного сезона

Логинов и Матвей Елисеев последние годы готовились к сезону отдельно от сборной по планам личных тренеров. В связи с падением их результатов в нынешнем сезоне руководство СБР считает, что спортсменам будет лучше готовиться к олимпийскому сезону в составе мужской национальной команды, которую с прошлого года возглавляет Юрий Каминский.

"С Юрия Михайловича никто не спрашивает за подготовку Логинова, Елисеева и Карима Халили, - сказал Майгуров. - Будет ли вокруг них создана группа? По моему мнению, сейчас только Логинов может претендовать на самоподготовку, ему может быть оказана помощь. Что касается остальных спортсменов, то всех - в команду".

Он отметил, что все ведущие биатлонистки страны также должны готовиться к олимпийскому сезону в составе сборной.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.